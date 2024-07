Améliorer l'efficacité du secteur de la santé

Malgré les perspectives qu’elle laisse entrevoir, la mise en œuvre des technologies de l’information et des communications (TIC) dans le domaine des soins cliniques s’est révélée difficile. Des investissements publics considérables se soldent par des succès notables, mais également des retards et des échecs dont on a beaucoup parlé : voilà le bilan qui se dégage de plus d’une dizaine d’années d’efforts. Il a en outre manqué une prise de conscience générale, dans le grand public comme dans le monde médical, des avantages qu’offrent les TIC pour la tenue des dossiers médicaux et l’échange d’informations.

Faute d’informations suffisantes sur ces questions au plan international, l’OCDE s’est inspirée des conclusions d’études de cas réalisées en Australie, au Canada, en Espagne, aux États-Unis, aux Pays-Bas et en Suède pour recenser les possibilités d’application des TIC et analyser les conditions dans lesquelles ces technologies sont les plus à même de favoriser l’amélioration de l’efficience et de la qualité des soins. Les conclusions de ce rapport révèlent un certain nombre de pratiques ou de stratégies qui pourraient être utiles pour améliorer et accélérer l’adoption et l’utilisation des TIC dans le secteur de la santé.