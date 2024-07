Optimiser les dépenses de santé

Les dépenses de santé continuent d’augmenter inexorablement, et ce à un rythme plus rapide que celui de l’économie dans la plupart des pays de l’OCDE. L’essentiel de ces dépenses est financé publiquement. Face au récent ralentissement économique, les pays cherchent les moyens d’améliorer l’efficience des dépenses de santé. La présente publication examine les efforts actuellement déployés pour améliorer l’efficience des soins et passe en revue un certains nombres d’ outils de nature à permettre aux systèmes de santé d’optimiser l’utilisation des ressources en offrant des soins de qualité : rémunération selon la performance, coordination des soins, évaluation des technologies de santé, politiques de prix et de remboursement des médicaments, et technologies de l’information et de la communication.