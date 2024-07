Les prix des médicaments sur un marché global

La formulation des politiques pharmaceutiques soulève des difficultés spécifiques liées à la nécessité de concilier, d’une part, des objectifs essentiels de la politique de santé – garantir l’accessibilité financière des tout derniers médicaments efficaces, par exemple – et, d’autre part, des objectifs non négligeables de l’action publique, tels que le soutien à une industrie nationale de grande valeur. De façon inhabituelle dans la sphère de la politique de santé, ce travail d’élaboration soulève également des aspects internationaux qui, notamment lorsque leur nature et leur ampleur sont mal comprises, compliquent le processus décisionnel.

Ce rapport évalue la contribution des politiques tarifaires relatives aux prix de vente et au remboursement des produits pharmaceutiques à la réalisation de certains objectifs des politiques de santé. Il examine les effets nationaux et transnationaux de ces dernières, et notamment leurs répercussions sur la disponibilité de médicaments dans d’autres pays, sur leurs prix et sur l’innovation dans le secteur pharmaceutique.

Cette publication présente une analyse comparative des niveaux des prix fondée sur un ensemble de données unique qui a permis d’élaborer l’indice pan-OCDE des prix pharmaceutiques le plus complet à ce jour. Elle s’inspire également d’études de cas nouvelles des politiques tarifaires relatives aux prix de vente et au remboursement des produits pharmaceutiques, menées dans six pays de l’OCDE, pour donner des exemples précis des incidences de l’action publique sur les performances des systèmes de santé.