Les personnels de santé dans les pays de l'OCDE

La situation mondiale étant d'ores et déjà caracterisée par des flux migratoires internationaux importants, les pays de l'OCDE seront confrontés à une demande croissante en médecins et en infirmiers au cours des vingt prochaines années. Cet ouvrage présente des faits nouveaux sur chacune de ces questions et trace quelques pistes pour la marche à suivre dans l'avenir. Il résulte d'un projet conjointement mené par l'OCDE et l'OMS sur la gestion des ressources humaines dans le secteur de la santé et des migrations internationales.