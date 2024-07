La part de la population âgée de 65 ans et plus devant atteindre 27 % d'ici 2050, les pays de l'OCDE doivent adapter leurs systèmes de santé pour offrir des soins plus efficaces et de meilleure qualité aux personnes atteintes de maladies chroniques, tout en évitant un recours inutile aux services hospitaliers et spécialisés. En constituant le principal point de contact pour les patients, en particulier pour ceux qui ont des besoins de soins complexes, des soins de santé primaires solides sont un moyen efficace d'améliorer la coordination des soins et les résultats sanitaires, et de réduire les dépenses inutiles en limitant les hospitalisations superflues et les coûts qui y sont associés dans les hôpitaux.