Obtenir un meilleur rapport qualité-prix dans les soins de santé

La hausse des dépenses publiques de santé reste un problème dans pratiquement tous les pays de l’OCDE et de l’Union européenne. C’est pourquoi l’attention se porte de plus en plus sur les mesures qui atténueront ces pressions en améliorant la performance des systèmes de santé. Ce rapport présente un ensemble de politiques pouvant aider les pays à améliorer l’efficience des systèmes de santé et ainsi à obtenir un meilleur rapport qualité-prix dans les soins. Un large éventail d’instruments d’action sont examinés en tirant parti de données et d’études de cas portant sur de nombreux pays. Les thèmes suivants sont traités : le rôle de la concurrence sur les marchés de la santé ; les possibilités d’amélioration de la coordination des soins ; une tarification plus adaptée des produits pharmaceutiques ; un contrôle plus poussé de la qualité s’appuyant sur une utilisation plus intensive des technologies de l’information et de la communication pour les soins ; un plus large partage des coûts.