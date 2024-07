Amélioration des performances

Les cycles d’enquête PISA 2000 et PISA 2009 ayant tous deux pour domaine majeur d’évaluation la compréhension de l’écrit, il est possible de suivre de façon détaillée les évolutions de la performance des élèves dans ce domaine sur cette période. Sur les 26 pays présentant des résultats comparables aux deux évaluations, l’Allemagne, le Chili, la Corée, la Hongrie, Israël, le Pologne et le Portugal, et dans les pays partenaires, l’Albanie, le Brésil, l’Indonésie, la Lettonie, le Liechtenstein et le Pérou, ont tous enregistré une progression globale de leurs résultats en compréhension de l’écrit. Le caractère hétérogène de ce groupe de pays montre bien que les améliorations sont possibles, quel que soit le contexte culturel du pays ou le niveau initial de ses élèves. La Corée, par exemple, faisait déjà partie des pays les plus performants en 2000 et a poursuivi sa progression en 2009 ; la Pologne a évolué d’un niveau inférieur à un niveau supérieur à la moyenne de l’OCDE, tandis que le Chili est passé d’un rang de classement relativement bas à un rang beaucoup plus proche de celui des autres pays de l’OCDE...