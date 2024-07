Informe PISA 2009: ¿Qué hace que un centro escolar tenga éxito ?

¿Están los estudiantes bien preparados para responder a los retos del futuro? ¿Son capaces de analizar, razonar y comunicar con eficacia sus ideas? ¿Han encontrado los intereses en los que persistirán a lo largo de sus vidas, como miembros productivos de la economía y la sociedad? El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de la OCDE busca dar respuesta a estas preguntas mediante la evaluación internacional más completa y rigurosa de los conocimientos y las capacidades de los estudiantes. En conjunto, el grupo de países y economías que participa en PISA suponen casi un 90% de la economía mundial.

El Informe PISA 2009 presenta los datos de la evaluación más reciente, que se centró en la lectura, pero que también examinó el rendimiento de los estudiantes en matemáticas y ciencias. El informe comprende seis volúmenes.

-El Volumen I, Lo que los estudiantes saben y pueden hacer: rendimiento de los estudiantes en lectura, matemáticas y ciencias, compara el conocimiento y las competencias entre países.

-El Volumen II, Superación del entorno social: equidad en las oportunidades y resultados del aprendizaje, se fija en como los sistemas educativos exitosos moderan el impacto del entorno social de los alumnos y la condición inmigrante en el rendimiento de los alumnos y de los centros escolares.

-El Volumen III, Aprendiendo a aprender: implicación, estrategias y prácticas de los alumnos, analiza el grado de motivación de los alumnos de 15 años, sus actitudes hacia la lectura y el uso que realizan de las estrategias efectivas de aprendizaje.

-El Volumen IV, ¿Qué hace que un centro escolar tenga éxito? Recursos, políticas y prácticas, examina cómo los recursos humanos, financieros y materiales, y las prácticas y políticas educativas configuran los resultados del aprendizaje. Continúa con una introducción a PISA y una Guía del Lector que ayuda a la comprensión de los datos. El Capítulo 1 presenta un resumen de los rasgos que comparten los sistemas educativos de alto rendimiento. El Capítulo 2 revisa cómo los recursos, las políticas y las prácticas se relacionan con el rendimiento del estudiante. El Capítulo 3 proporciona descripciones detalladas y un análisis profundo de algunas características organizacionales seleccionadas (cómo se organizan los grupos, las escuelas, los programas, la autonomía escolar, etc.) y cómo estos afectan el rendimiento. El capítulo final examina las implicaciones políticas de los hallazgos. Los Anexos proporcionan información estadística detallada e información técnica.

-El Volumen V, Tendencias de aprendizaje: cambios en el rendimiento de los estudiantes desde 2000, observa el progreso que los países han hecho al elevar el rendimiento del alumno y la mejora en la distribución más equitativa de las oportunidades para aprender.

-Volumen VI, Estudiantes en Internet. Tecnologías y rendimiento digitales, explora como los alumnos usan las tecnologías de información para aprender.

PISA 2009 marca el comienzo del segundo ciclo de evaluaciones. En 2012 está prevista una evaluación de matemáticas y en 2015, de ciencias.

EL PROGRAMA PARA LA EVALUACIÓN INTERNACIONAL DE ALUMNOS (PISA) DE LA OCDE

PISA se centra en la capacidad de los jóvenes de utilizar sus conocimientos y capacidades para enfrentarse a los retos de la vida real. Esta orientación refleja un cambio en los fines y objetivos de los contenidos curriculares, que cada vez se preocupan más de lo que los estudiantes pueden hacer con lo que han aprendido en el centro escolar, y no solo de si dominan el contenido curricular específico.

PISA tiene las siguientes características que lo hacen único en su género:

-Orientación hacia políticas, que ilustra las diferencias en los modelos de rendimiento e identifica las características comunes de los alumnos, los centros y los sistemas educativos con unos niveles altos de rendimiento, relacionando los datos sobre los resultados del aprendizaje con los datos sobre las características de los estudiantes y otros factores clave que conforman el aprendizaje dentro y fuera del centro escolar.

-Un concepto innovador de “competencia”, como capacidad de los estudiantes de aplicar sus conocimientos y habilidades en áreas curriculares fundamentales, y de analizar, razonar y comunicarse con eficacia cuando plantean, interpretan y resuelven problemas en diversas situaciones.

-Relevancia del aprendizaje a lo largo de la vida. PISA no se limita a evaluar las competencias de los alumnos en las asignaturas escolares, sino que también les pide que informen de sus motivaciones para aprender, sus opiniones sobre ellos mismos y sus estrategias de aprendizaje.

-Regularidad, que permite a los países hacer un seguimiento de su progreso en la consecución de sus objetivos clave de aprendizaje.

-Amplitud de cobertura geográfica y esfuerzo de colaboración. PISA 2009 abarca los 34 países miembros de la OCDE y 41 países y economías asociados.