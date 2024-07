Slovenija: Zdravstveni Profil Leta 2023

Ta profil je del širše serije zdravstvenih profilov držav v okviru pobude Stanje zdravja v EU in vsebuje jedrnat in politično usmerjen pregled zdravstvenega stanja in sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji. Predstavlja jedrnato analizo, ki zajema naslednje ključne vidike: trenutno zdravstveno stanje v Sloveniji, determinante zdravja s poudarkom na vedenjskih dejavnikih tveganja, organizacijo slovenskega zdravstvenega sistema ter oceno učinkovitosti, dostopnosti in odpornosti zdravstvenega sistema. Poleg tega je v izdaji za leto 2023 predstavljeno tematsko poglavje o stanju duševnega zdravja in z njim povezanih storitev v Sloveniji.

Ta profil je rezultat sodelovanja OECD in Evropskega observatorija za zdravstvene sisteme in politike, ki je bil izveden v sodelovanju z Evropsko komisijo.