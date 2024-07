Profil držav o stanju na področju raka: Slovenija 2023

V profilih držav o stanju na področju raka so opredeljene prednosti, izzivi in posamezna področja ukrepanja za vsako od 27 držav članic EU ter Islandijo in Norveško, da bi se tako usmerjalo naložbe in ukrepe na ravni EU ter na nacionalni in regionalni ravni v okviru Evropskega načrta za boj proti raku. Vsak profil raka v državi vsebuje kratko sintezo: nacionalno breme raka; dejavnike tveganja za nastanek raka (s poudarkom na vedenjskih in okoljskih dejavnikih tveganja); programe zgodnjega odkrivanja raka; uspešnost oskrbe raka (s poudarkom na dostopnosti, kakovosti oskrbe, stroških in vplivu Covida-19 na oskrbo raka).