Расследование и уголовное преследование коррупционных преступлений

Данное пособие было разработано в рамках этих усилий и предназначено для использования в первую очередь Национальной академией прокуратуры Украины. Но оно также может быть полезным для других преподавателей, профессоров и инструкторов, которые проводят академическое обучение студентов вузов и обучение без отрыва от производства действующих следователей и прокуроров в Украине, а возможно, и в других странах с аналогичными условиями.