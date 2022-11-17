Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией 5-й раунд мониторинга

Секретариат ACN подготовил данное Руководство в качестве справочного документа для групп мониторинга, национальных координаторов и других заинтересованных сторон, участвующих в 5-м раунде мониторинга в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией (IAP). Оно дополняет Рамки оценки (методологию мониторинга и показатели эффективности), чтобы облегчить интерпретацию и применение контрольных показателей. Руководство не устанавливает каких-либо обязательных требований к проведению обзоров в рамках пятого раунда мониторинга ПДН, помимо контрольных показателей