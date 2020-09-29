Реформы в сфере борьбы с коррупцией в странах восточной европы и центральной азии

В докладе обобщены результаты четвертого раунда мониторинга Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией, который охватывал девять стран региона: Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, Украина и Узбекистан. Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией является инициативой Антикоррупционной сети ОЭСР для стран Восточной Европы и Центральной Азии (ACN).