В докладе обобщены результаты четвертого раунда мониторинга Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией, который охватывал девять стран региона: Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, Украина и Узбекистан. Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией является инициативой Антикоррупционной сети ОЭСР для стран Восточной Европы и Центральной Азии (ACN).
Реформы в сфере борьбы с коррупцией в странах восточной европы и центральной азии
Достижения И Проблемы, 2016-2019 Гг