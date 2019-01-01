Антикоррупционные реформы в Монголии

Мелкая коррупция в Монголии постепенно снижается, но в целом коррупция широко распространена. Антикоррупционные законы и планы действий выполняются плохо. Независимый орган по борьбе с коррупцией (НАБК) продолжил и несколько активизировал свою работу по координации политики и профилактике, однако ему не хватает независимости, ресурсов и необходимой поддержки со стороны государственных органов для полноценного выполнения своего мандата. Монголия также предприняла усилия по борьбе с широко распространенной коррупцией в крупных размерах: несколько высокопоставленных чиновников были осуждены, и ряд расследований продолжается.