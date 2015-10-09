Антикоррупционные реформы в Монголии

Борьба с коррупцией признана одним из приоритетных вопросов в Монголии и упоминается в основных политических документах и заявлениях государственных чиновников. В то же время в Монголии не было утверждено ни одного документа по антикоррупционной политике с момента истечения срока действия предыдущего документа, который охватывал период 2002-2010 годов. В обзорном докладе приветствуется продолжающаяся разработка новой антикоррупционной стратегии, которая включала широкие консультации с общественностью, и рекомендуется как можно скорее принять новую стратегию и план действий. Для координации и реализации антикоррупционной политики необходимо создать эффективный механизм высокого уровня (например, национальный совет), который должен быть достаточно независимым от правительства, представлять различные ветви власти и включать значимое представительство гражданского общества, а также иметь достаточные ресурсы, включая специальный персонал. В докладе рекомендуется регулярно готовить и обнародовать отчеты о реализации антикоррупционной стратегии и плана действий.