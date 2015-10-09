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Антикоррупционные реформы в Монголии

Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией, раунд 1 и 2 Отчет о мониторинге, 2015 г.
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DOI
https://doi.org/10.1787/d92fe796-ru
Authors
OECD
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Cite this content as:

OECD (2015), Антикоррупционные реформы в Монголии: Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией, раунд 1 и 2 Отчет о мониторинге, 2015 г., OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/d92fe796-ru.
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