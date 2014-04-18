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Антикоррупционные реформы в Монголии

Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией Оценка и рекомендации
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DOI
https://doi.org/10.1787/313102a8-ru
Authors
OECD
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Cite this content as:

OECD (2014), Антикоррупционные реформы в Монголии: Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией Оценка и рекомендации, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/313102a8-ru.
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