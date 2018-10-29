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Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией

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DOI
https://doi.org/10.1787/c91fac8b-ru
Authors
OECD
Tags
Implementing the OECD Anti-Bribery Convention
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Cite this content as:

OECD (2018), Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/c91fac8b-ru.
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