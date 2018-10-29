Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией представляет собой программу проведения взаимных обзоров в группе из девяти стран. Армения, Азербайджан, Грузия, Россия, 1 Таджикистан и Украина присоединились к этой инициативе на Общем собрании Сети в 2003 году в Стамбуле, Турция. Кыргызстан присоединился к Плану действий в 2003 году, и Казахстан - в 2004 году. Узбекистан присоединился к Плану действий в 2010 году, а Монголия - в 2012 году. Другие страны-участницы Сети и ОЭСР, международные организации и неправительственные организации-партнеры принимают участие в реализации Стамбульского плана действий в качестве экспертов и доноров.