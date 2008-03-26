Чтобы разработать эффективные законы для реализации международных антикоррупционных конвенций, законодатели должны иметь четкое, общее понимание международных стандартов, установленных этими конвенциями. Очевидно, что борьба с коррупцией требует политической воли. Но политической решимости, хотя она и крайне важна, недостаточно. После того как лидеры приняли решение взяться за решение сложнейших задач по борьбе с коррупцией, их правительствам необходимы инструменты для преобразования обязательств в действия, а действий - в результаты. Мы создали этот глоссарий, чтобы предоставить законодателям именно такой инструмент. Он дает четкое представление о стандартах, установленных тремя основными международными антикоррупционными конвенциями. В нем приведены наглядные примеры проверенных решений и успешных практик, а также типичные юридические недостатки и потенциальные "подводные камни". Этот инструмент призван восполнить недостаток знаний о международном праве и последних изменениях в международных договорах, с которым могут столкнуться некоторые национальные законодатели. Мы считаем, что оно должно быть полезным для практикующих юристов в любой стране, которая стремится укрепить международное сотрудничество и внутренние правила борьбы с коррупцией.