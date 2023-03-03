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Преодоление экономических бурь в странах Центральной Азии: первые последствия войны в Украине

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DOI
https://doi.org/10.1787/1f532c6e-ru
Authors
OECD
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Cite this content as:

OECD (2023), Преодоление экономических бурь в странах Центральной Азии: первые последствия войны в Украине, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/1f532c6e-ru.
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