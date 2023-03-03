Преодоление экономических бурь в странах Центральной Азии: первые последствия войны в Украине

Война России против Украины и введенные против нее международные санкции неожиданно мягко отразились на Центральной Азии, несмотря на глубокую экономическую зависимость региона от своего северного соседа. Невзирая на высокую инфляцию, пять государств Центральной Азии - Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан - до сих пор демонстрировали удивительную устойчивость к экономическим потрясениям: денежные переводы зарегистрировали рекордно высокие показатели в первой половине 2022 года, национальные валюты быстро вернулись к довоенному уровню после изначального падения, а приток квалифицированных работников повысил спрос на услуги и гостиничный бизнес. Однако по мере того, как начинают проявляться среднесрочные последствия санкций против России, глобального кризиса стоимости жизни и замедления экономического роста Китая, Центральная Азия сталкивается с затянувшейся неопределенностью. В данной публикации дается оценка краткосрочных последствий войны России для экономик Центральной Азии и ответных мер политики. В ней также анализируются предстоящие задачи, и представлены политические рекомендации, направленные на большую устойчивость и диверсификацию экономик Центральной Азии.