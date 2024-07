Manual de Sensibilização dos Inspectores Tributários para o Branqueamento de Capitais

O propósito deste manual é a sensibilização dos inspectores tributários para o branqueamento de capitais. Fornece orientação sobre a identificação do branqueamento de capitais no decorrer dos procedimentos normais de inspecção. Descreve também os recursos e as ferramentas disponíveis para uma detecção e dissuasão eficazes. O manual não apresenta em pormenor os métodos de investigação criminal, mas descreve o tipo e o contexto das actividades de branqueamento de capitais para que os inspectores tributários possam melhor compreender de que forma o seu contributo poderá ajudar os investigadores criminais no combate àquele fenómeno.