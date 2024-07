Virksomhetsstyring for prosessvirksomhet

Denne veiledningen i virksomhetsstyring for prosessikkerhet er utarbeidet som en del av OECDs program for kjemikalieulykker og tar sikte på å identifisere de viktigste elementene I virksomhetsstyring for prosessikkerhet. Den er harmonisert med OECD-dokumentene ”Guiding Principles for Chemical Accident Prevention, Preparedness and Response” og ”Guidance on Developing Safety Performance Indicators”.