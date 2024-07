Veiledning om eierskifte ved anlegg som håndterer farlige kjemikalier

Eierskifte kan påvirke sentrale faktorer i sikkerhetsstyringen og føre til en endring i risikostyringen ved et anlegg, positiv eller negativ. Interessenter som er involvert i et eierskifte, må være oppmerksomme på risikofaktorene knyttet til anleggene og forstå at disse risikofaktorene kan føre til ulykker som har konsekvenser som strekker seg langt utover anleggenes grenser og potensielt kan påvirke allmennheten og omgivelsene. De må også forstå ansvaret de har for å forhindre slike ulykker og redusere konsekvensene av dem. Før, under og etter transaksjonen bør sikkerhetsstyring være et prioritert område for alle.