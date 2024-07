Prospettive agricole OCSE-FAO 2019-2028

Le Prospettive agricole 2019-2028 sono il frutto dell’azione collaborativa tra l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economici (OCSE) e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO). Le Prospettive riuniscono le competenze di entrambe le Organizzazioni in materia di prodotti di base, politiche pubbliche e Paesi, nonché gli input dei Paesi membri che collaborano per fornire un esame annuale delle Prospettive dei mercati nazionali, regionali e globali dei prodotti agricoli di base per il prossimo decennio.

Il Capitolo Speciale dell’edizione di quest’anno si concentrerà sullo sviluppo agricolo dell’America Latina.