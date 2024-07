Prospettive agricole OCSE-FAO 2018-2027

La quattordicesima edizione congiunta delle Prospettive agricole OCSE-FAO fornisce proiezioni di mercato per i principali prodotti agricoli, biocombustibili e prodotti ittici, nonché un capitolo speciale dedicato alle prospettive e alle sfide dell’agricoltura e della pesca nel Medio Oriente e nell’Africa settentrionale.

I mercati mondiali dell’agricoltura sono notevolmente cambiati dopo l’impennata dei prezzi dei prodotti alimentari nel periodo 2007-2008, in quanto la produzione è cresciuta fortemente, è cresciuta fortemente, mentre la crescita della domanda ha iniziato a indebolirsi. Nel prossimo decennio i prezzi agricoli reali dovrebbero rimanere bassi a causa della ridotta crescita della domanda mondiale di prodotti alimentari e mangimi. Le esportazioni nette tenderanno ad aumentare dai Paesi e regioni con abbondanza di terre da coltivare, in particolare nelle Americhe. I Paesi con risorse naturali limitate, con una lenta espansione della produzione e una crescita demografica elevata vedranno aumentare le importazioni nette. Si prevede un aumento della dipendenza dalle importazioni in particolare per il Medio Oriente e l’Africa settentrionale, dove la scarsità di terre arabili e di risorse idriche limita la produzione agricola.