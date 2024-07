La turbativa d’asta costituisce una prassi illegale in tutti i paesi membri dell’OCSE ed è passibile di indagini e sanzioni ai sensi delle leggi e delle normative in materia di concorrenza. Le Linee guida dell'OCSE forniscono una strategia per la progettazione delle gare d'appalto per ostacolare le turbative d'asta e per l'individuazione di turbative d'asta durante il processo di gara.