Cittadini Partner

Il Manuale offre un’assistenza pratica ai funzionari amministrativi nell’ambito del rafforzamento delle relazioni tra amministrazione pubblica e cittadini. Esso associa un breve esame dei concetti di base, dei principi a concreti esempi di buone pratiche, di strumenti (in particolare le nuove tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni) e ad una serie di consigli ispirati all’esperienza pratica. Il metodo e le attività illustrati nel Manuale sono volti a sostenere e a completare il ruolo delle istituzioni della democrazia in materia di relazioni tra amministrazione e cittadini e a consolidare il processo democratico.

