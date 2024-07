Vers une société apprenante

LETA 2000 a constitué en Australie l’un des temps forts de l’interconnexion technologique dans le domaine de l’éducation. De plus, cette conférence a donné une importante occasion à l’Australie ainsi qu’à d’autres pays de faire connaître leurs réalisations dans l’application des technologies de l’information à l’apprentissage. Un système très original de planification et de mise en place des équipements éducatifs, faisant intervenir la communauté d’apprenants et d’enseignants ainsi que la population adulte en général et diverses autorités, a été présenté les effets des technologies de l’information et des communications sur la formation ont été illustrés, entre autres, par l’exemple très intéressant et très novateur du Centre technologique du futur.