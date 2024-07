Italie : une école flexible axée sur la petite enfance

Cette future école flexible située à Milan (Italie) et axée sur la petite enfance est conçue de façon à favoriser le développement des enfants et tient compte des différentes façons dont ils appréhendent l’espace en fonction de leur âge. Les nouvelles installations comprendront non seulement un jardin d’enfants et une école maternelle, mais également une halte-garderie, un centre de jeux et des aménagements extérieurs orientés sur le développement des cinq sens.