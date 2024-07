Slovénie : Šoštanj, une école primaire tournée vers la collectivité locale

L’école primaire de Šoštanj propose un processus d’apprentissage à même d’enrichir les formes traditionnelles d’enseignement. Cet exemple montre en quoi une école peut, notamment par le biais de ses infrastructures, influencer la vie de famille et l’environnement des enfants en créant de nouvelles interactions sociales et en renforçant l’identité locale. Élèves et professeurs participent à différents projets et programmes thématiques, en étroite collaboration avec les parents et les habitants dans leur ensemble. Les écoles primaires en Slovénie Au début de l’année scolaire 2005/06, la Slovénie comptait près de 800 écoles primaires (242 établissements indépendants, 205 écoles publiques et 350 écoles affiliées). Les infrastructures associées à l’enseignement préscolaire et primaire public sont financées conjointement par les collectivités locales (municipalités) et par le ministère de l’Éducation et des Sports, les fonds alloués par le gouvernement représentant de 10 à 70 % de ce financement. Les collectivités locales sont propriétaires des bâtiments et équipements scolaires.