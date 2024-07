Études économiques de l’OCDE : Slovénie 2020 (version abrégée)

La Slovénie a agi rapidement pour contenir la crise du COVID-19. En dépit de nombreuses mesures budgétaires, son impact sur l’économie est sérieux et entraîne une récession en 2020. La reprise économique devrait s’accélérer, mais une nouvelle épidémie pourrait se traduire par une hausse du chômage de longue durée et par un affaiblissement de la croissance. Dans une perspective à plus longue échéance, le vieillissement de la population conduira à l’augmentation du nombre de retraités à mesure que la population active diminuera et vieillira. Ces évolutions soulèvent deux grands types de difficultés à long terme. La première est de savoir comment contenir la hausse des dépenses de retraite, de santé et de dépendance qui sont liées au vieillissement. L’allongement de la durée de vie active est primordial pour garantir la viabilité budgétaire du système de retraite, tandis qu’une meilleure prise en compte des signaux économiques sera nécessaire pour améliorer l’efficience et l’efficacité des systèmes de santé et de la dépendance. La seconde difficulté est de soutenir la croissance face à l’évolution de la population active. À court terme, les ressources de main-d’œuvre sous-utilisées, notamment les seniors et les peu qualifiés, devront être mobilisées. À plus long terme, préserver la croissance et la convergence des revenus imposera de gagner plus rapidement en productivité, ce qui souligne la nécessité d’une amélioration continue de l’allocation du travail.