Études économiques de l'OCDE : Slovénie 2017 (version abrégée)

Les résultats économiques se sont nettement améliorés depuis la fin, en 2013, de la grave crise économique qu’a traversée la Slovénie. S’agissant de l’avenir, le gouvernement élabore une Stratégie nationale de développement pour créer une économie à croissance plus rapide et plus inclusive, forte d’entreprises compétitives intégrées dans l’économie mondiale. L’une des grandes caractéristiques de cette stratégie tient à ce qu’elle prend en compte les Objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU. Ces objectifs doivent aller de pair avec des mesures garantes de la viabilité des finances publiques et de leur équité intergénérationnelle, offrant à tous les Slovènes une longue durée de vie en bonne santé.