Études économiques de l'OCDE : Slovénie 2022 (version abrégée)

En Slovénie, la reprise économique vigoureuse enregistrée après la pandémie a été mise à mal par la guerre en Ukraine, la hausse des prix de l’énergie et les goulets d’étranglement dans les chaînes d’approvisionnement. Dans le même temps, les solides performances du marché du travail se sont traduites par un niveau d’emploi historiquement élevé, un chômage faible et des pénuries de main-d’œuvre généralisées. C’est pourquoi l’inflation devrait demeurer élevée alors même que la croissance va ralentir. À l'avenir, le vieillissement démographique va entraîner une diminution et un vieillissement de la population active, et le nombre des retraités va augmenter. Le financement des coûts budgétaires du vieillissement de la population nécessite de maîtriser la hausse des dépenses liées à l'âge dans les systèmes de retraite, de santé et de soins de longue durée. Par ailleurs, le maintien de la croissance et de la convergence des revenus supposera de plus en plus d'améliorer l’allocation de la main-d’œuvre tout en soutenant la croissance de la productivité par une augmentation des investissements dans les nouvelles technologies, par exemple dans la transformation numérique. Réussir la transformation numérique de l’économie aura des effets positifs en termes de gains de productivité et d’inclusivité. Assurer au plus grand nombre des possibilités de connexion à des prix abordables constitue un volet important de toute stratégie de transformation numérique. De plus, les efforts de passage au numérique du secteur public encourageront les ménages et les entreprises à adopter ces nouvelles technologies. Cette évolution dépendra toutefois de la capacité du système d’enseignement et de formation à doter les élèves et les étudiants, à tous les niveaux, ainsi que les travailleurs, de compétences numériques plus poussées.

THÉMATIQUES SPÉCIALES : PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES ; VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION ; TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE L’ÉCONOMIE