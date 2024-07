L'école primaire de Dalry, un exemple d'environnement innovant en Écosse

Pour présenter cette étude de cas (Dalry, en Écosse), l’auteur met l’accent sur la spécificité architecturale de ce bâtiment scolaire innovant, nous fait part du point de vue des utilisateurs, du client puis des concepteurs, avant de faire le point sur les enseignements tirés. École primaire de Dalry, North Ayrshire Introduction L’école primaire de Dalry (North Ayrshire, Écosse) est le dernier établissement en date à avoir rejoint la série d’études de cas proposées sur le site Internet du gouvernement écossais. D’ici avril 2009, ce site web devrait ainsi permettre aux visiteurs d’accéder à 32 études de cas consacrées à divers établissements scolaires écossais (écoles maternelles et primaires ; établissements d’enseignement secondaire) dont la construction a été achevée récemment. L’objectif du gouvernement est de valoriser les bonnes pratiques et de mettre en évidence les différentes options possibles en matière de conception des infrastructures scolaires, en vue d’informer les autorités locales et autres acteurs en charge de planifier, de présenter et de concevoir les projets d’infrastructures scolaires.