Le lien entre transport et développement économique est une question très controversée qui a donné lieu à de nombreux débats et à une abondante littérature. Les hommes politiques tendent à penser que les investissements en infrastructures de transport favorisent le développement économique et par conséquent l’emploi. Toutefois, cette croyance n’est pas étayée par les analyses scientifiques qui semblent plutôt montrer que les effets de ce type d’investissements sur l’emploi et le développement économique sont faibles, tout au moins pour les pays développés, et qu’ils peuvent parfois même être négatifs à l’intérieur d’une région.

La Table Ronde a cherché à éclairer cette controverse en partant d’une analyse des arguments et contre-arguments relatifs au lien supposé entre les "infrastructures de transport" et le "développement économique". Elle en a tiré des conclusions à propos des méthodes d’évaluation des investissements couramment employées. Le débat s'est terminé par l’examen de l'essentielle question du découplage de la croissance des transports par rapport à la croissance économique.