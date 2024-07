Tour d'horizon des politiques efficaces pour la croissance du tourisme

Ce rapport revisite le cadre d’action en faveur de la croissance du tourisme, en présentant diverses perspectives clés et en détaillant leurs interdépendances et le soutien qu’elles apportent à la croissance du tourisme. Ce rapport s’inscrit dans le contexte des travaux de l’OCDE visant à rendre les économies plus résilientes. Il examine les évolutions des tendances mondiales et les enjeux interdépendants qui imposent de repenser le cadre d’action en faveur du tourisme ; analyse certains défis auxquels le tourisme sera confronté à moyen et long termes ; et recherche des moyens pour une intégration plus étroite de la politique du tourisme et des politiques connexes. Il fournit ensuite un certain nombre de principes d’action susceptibles d’étayer plus efficacement une croissance durable du tourisme.