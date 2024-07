Les tests génétiques naissent à une cadence extraordinaire et nombre d’entre eux sont déjà sur le marché. La participation active du secteur privé entraîne une croissance sans précédent des services commerciaux de tests génétiques et du commerce de ces services. Cette tendance va sans doute s’accentuer à mesure que les connaissances tirées de la cartographie du génome humain et des polymorphismes nucléotidiques simples (PNS) seront appliquées au recensement des gènes responsables de maladies ou de différences héréditaires dans les réactions aux traitements. Les répercussions socio-économiques et éthiques de ces avancées pourraient être spectaculaires. Cet ouvrage fait le point sur les progrès réalisés en matière de tests génétiques et sur les principaux domaines de préoccupation des pouvoirs publics à l’échelle internationale. Il s'appuie sur le séminaire de l'OCDE intitulé « Tests génétiques : Les enjeux du nouveau millénaire », qui s’est tenu à Vienne du 23 au 25 février 2000.