STI Revue, Volume 1999 Numéro 1

Les progrès des technologies de l’information et des communications (TIC) jouent un rôle déterminant dans l'évolution du système scientifique : ils induisent de nouveaux changements dans les pratiques professionnelles des chercheurs tout en renforçant certaines mutations déjà amorcées. En effet, l’infrastructure des TIC a un impact considérable sur tous les aspects de l’activité scientifique, depuis la capacité des scientifiques à accéder aux données et à l’information, jusqu’à la capacité de communiquer et de diffuser les résultats de la recherche, en passant par les possibilités de collaboration mondiale. Ce numéro de la STI Revue examine l’évolution de l’infrastructure des TIC dans la zone OCDE, il montre quel atout ce puissant outil constitue pour les travaux des scientifiques et met l'accent sur le rôle que les pouvoirs publics ont à jouer pour que les TIC servent la science au mieux. Ce numéro s’appuie sur les travaux de la deuxième Conférence sur le village mondial de la recherche, tenue à Sintra (au Portugal) les 17 et 18 septembre 1998, et organisée conjointement par le Ministère portugais de la Science et de la Technologie et l’OCDE.