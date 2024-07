Statistiques de l'OCDE sur les assurances 2016

Cette publication annuelle rassemble les principales données statistiques officielles du secteur des assurances pour tous les pays de l’OCDE. Le lecteur y trouvera des informations sur les activités de cette industrie ainsi que des indications sur les grandes tendances du marché international. Les données, standardisées dans la mesure du possible, sont détaillées en nombreuses sous-rubriques et une série d’indicateurs permet une meilleure compréhension des caractéristiques des différents marchés nationaux.

Cette publication comprend également un chapitre analytique qui met en évidence les facteurs sous-jacents des tendances, en particulier pour la croissance des primes et les développements des paiements des sinistres entre 2014 et 2015 dans l'OCDE et pour une sélection de pays non-OCDE d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique latine.