Statistiques de l'OCDE sur les assurances 2012

L’industrie de l’assurance présente une composante essentielle de l’économie, par l’importance des primes collectées et des investissements réalisés et, plus fondamentalement, en raison du rôle social et économique qu’elle joue en couvrant les risques des particuliers et des entreprises.

Cette publication annuelle rassemble les principales données statistiques officielles du secteur des assurances pour tous les pays de l’OCDE. Le lecteur y trouvera des informations sur les activités de cette industrie ainsi que des indications sur les grandes tendances du marché international.

Pour la première fois, un chapitre analytique intégrant des données des pays de l’OCDE et de certaines économies supplémentaires a été inséré. Ce chapitre additionnel met en évidence les raisons sous-jacentes des tendances dans la croissance des primes brutes et les développements des sinistres entre 2010 et 2011, et présente des indicateurs clés de performance.

Les données, standardisées dans la mesure du possible, sont détaillées en nombreuses sous-rubriques et une série d’indicateurs permet une meilleure compréhension des caractéristiques des différents marchés nationaux. Cette publication constitue un outil indispensable aux utilisateurs des administrations, du monde des affaires et du monde universitaire amenés à travailler dans le domaine des assurances.

Les données de cette publication sont également disponibles sous forme de base de données en ligne via www.oecd-ilibrary.org sous le titre Statistiques de l'OCDE sur les assurances (http://dx.doi.org/10.1787/ins-data-fr).