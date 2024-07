Rapport statistique sur les accidents de la route 2003

Ce rapport statistique rend compte de l’évolution des accidents de la route pour la période 1999-2000 dans les 41 pays membres de la CEMT, cinq de ses pays associés (Australie, Canada, Etats-Unis, Japon, Nouvelle-Zélande) et un pays observateur (Maroc). Il fournit par ailleurs des informations chiffrées pour la période 1990-2000 sur le nombre de véhicules routiers, d’accidents corporels, de tués et de victimes pour ces pays. Cet ouvrage de référence met également l’accent sur les éléments à ne pas négliger dans l’analyse de la situation et dresse ainsi un bilan dynamique de la réalité routière.