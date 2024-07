Rapport statistique sur les accidents de la route 2001

Le Rapport statistique sur les accidents de la route rend compte de l’évolution des accidents de la route pour la période 1997-1998 dans les pays membres de la CEMT, ainsi que dans cinq de ses pays associés (l’Australie, le Canada, les Etats Unis, le Japon, la Nouvelle-Zélande) et un pays observateur (le Maroc). Ce rapport fournit des informations chiffrées sur l’évolution de 1985 à 1998 du nombre de véhicules routiers, d’accidents corporels, de tués et de victimes (tués et blessés) pour ces pays, pris séparément et dans leur ensemble. Il met également l’accent sur un certain nombre d’éléments à ne pas négliger dans l’analyse de la situation et dresse ainsi un bilan dynamique de la réalité routière.