Sous pression : la classe moyenne en perte de vitesse

Les ménages de la classe moyenne, qui ont le sentiment d’être laissés de côté, mettent en question les retombées de la mondialisation. Dans de nombreux pays de l’OCDE, en effet, les revenus intermédiaires ont moins progressé que le revenu moyen ; pire, dans quelques pays, ils n’ont pas augmenté du tout. Il est vrai que la technologie a automatisé un certain nombre de métiers moyennement qualifiés qui étaient occupés il y a quelques dizaines d’années encore par des travailleurs de la classe moyenne. Le coût de certains biens et services, comme le logement, qui sont essentiels au mode de vie de la classe moyenne, a en outre augmenté plus rapidement que les revenus d’activité et l’inflation globale. Dans ce contexte, les classes moyennes ont vu leur capacité d’épargne diminuer et, dans certains cas, elles se sont même endettées. Le présent rapport apporte un éclairage sur les multiples pressions subies par la classe moyenne. Il analyse les tendances chez les ménages à revenu intermédiaire dans diverses dimensions telles que l’emploi, la consommation, la santé et l’endettement, ainsi que les perceptions et les attitudes sociales. Il examine en outre diverses initiatives visant à répondre aux préoccupations soulevées par la classe moyenne, notamment la protection du niveau de vie et de la sécurité financière de la classe moyenne face aux défis économiques.