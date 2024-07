Ce rapport évalue l'impact global des nouvelles technologies sur la sécurité routière et propose des recommandations à l’attention des gouvernements et de l'industrie pour réduire le nombre de tués et de blessés dans les accidents de la route. De nouvelles technologies pourraient contribuer à réduire de 40 % ce lourd tribut. Or, des milliards de dollars sont actuellement dépensés pour développer de nouvelles technologies qui ne sont aucunement liées à la sécurité routière.