Résultats du PISA 2012 : Savoirs et savoir-faire des élèves (Volume I)

L’enquête PISA 2012, dont le domaine majeur d’évaluation est la culture mathématique, mais qui évalue aussi les performances des élèves en compréhension de l'écrit et en sciences, a évalué la capacité des jeunes âgés de 15 ans à se livrer à des raisonnements mathématiques et à utiliser des concepts, procédures, faits et outils pour décrire, expliquer et prévoir des phénomènes, et se comporter en citoyens constructifs, engagés et réfléchis, c’est-à-dire poser des jugements et prendre des décisions en toute connaissance de cause. Ce livre récapitule les résultats.