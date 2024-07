Regards sur l'éducation 2012

Source d’informations précises et pertinentes, Regards sur l’éducation: Les indicateurs de l’OCDE fait figure de publication de référence sur l’état de l’éducation dans le monde. Elle fournit des données sur la structure, le financement et les performances des systèmes d’éducation des 34 pays membres de l’OCDE, ainsi que d’un certain nombre de pays du G20 non membres de l’Organisation.



Avec plus de 140 graphiques, 230 tableaux et 100 000 chiffres, Regards sur l’éducation présente des données clés sur : les résultats des établissements d’enseignement ; l’impact de l’apprentissage dans les différents pays ; les ressources humaines et financières investies dans l’éducation ; l’accès, la participation et la progression au sein des systèmes d’éducation ; et l’environnement pédagogique et l’organisation scolaire.



Dans l’édition 2012, de nouveaux indicateurs portent notamment sur :

les effets de la crise économique mondiale sur les dépenses d’éducation ;

les structures d’accueil de la petite enfance dans le monde ;

la mobilité intergénérationnelle des différents groupes socio-économiques dans l’enseignement supérieur ;

l’impact de l’éducation sur des variables macroéconomiques telles que le PIB ;

les facteurs spécifiques qui influent sur le niveau des dépenses d’éducation selon les pays ;

les aspirations professionnelles des filles et des garçons à l’âge de 15 ans par rapport aux taux d’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur par domaine d’études ;

la composition du corps enseignant dans les différents pays et les qualifications requises pour devenir enseignant ; et

l’impact des examens sur l’accès à l’enseignement secondaire et tertiaire.

Les fichiers Excel™ qui ont servi à établir les tableaux et graphiques figurant dans cet ouvrage sont disponibles via les liens StatLinks fournis.