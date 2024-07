L’édition 2008 de Regards sur l'éducation 2008: Les indicateurs de l'OCDE présente une imposante batterie d’indicateurs actualisés et comparables sur les résultats des systèmes éducatifs. Ces indicateurs sont le fruit d’une concertation entre spécialistes sur la façon de mesurer l’état actuel de l’éducation à l’échelle internationale.



Les indicateurs analysent qui participe aux activités éducatives, quelles dépenses leur sont affectées, comment les systèmes éducatifs fonctionnent et quels sont les résultats obtenus. Les indicateurs de résultats portent sur des aspects très variés allant de la comparaison des performances des élèves dans des disciplines fondamentales à l’analyse de l’impact de la formation sur les revenus professionnels et les possibilités d’emploi à l’âge adulte.



Cette édition comprend des éléments nouveaux, notamment : Un panorama des taux d'accès à l'enseignement tertiaire selon le domaine d'études ; des informations sur les compétences en sciences des élèves de 15 ans ; une analyse du milieu socio-économique des élèves de 15 ans et du rôle de leurs parents ; des données sur l'influence du milieu socio-économique des parents sur la participation des élèves à l'enseignement supérieur ; des données sur les rendements de l'éducation ; des informations sur la gouvernance des établissements d'enseignement supérieur ; une évaluation de l’efficacité des dépenses publiques au titre de l’éducation ; des données sur l'impact des évaluations sur les systèmes d'éducation ; une comparaison des niveaux de prise de décision concernant l'éducation selon les pays.