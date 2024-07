Regards sur l'éducation 2006

Conçue pour permettre aux pays d’évaluer la performance de leur système d’enseignement à la lumière de celle d’autres pays, l’édition 2006 de Regards sur l’éducation : Les indicateurs de l’OCDE présente une imposante batterie d’indicateurs actualisés et comparables sur les résultats des systèmes éducatifs. Ces indicateurs sont le fruit d’une concertation entre spécialistes sur la façon de mesurer l’état actuel de l’éducation à l’échelle internationale.

Les indicateurs analysent qui participe aux activités éducatives, quelles dépenses leur sont affectées, comment les systèmes éducatifs fonctionnent et quels sont les résultats obtenus. Les indicateurs de résultats portent sur des aspects très variés, allant de la comparaison des performances des élèves dans des disciplines fondamentales jusqu’à l’analyse de l’impact de la formation sur les revenus et sur les possibilités d’emploi à l’âge adulte.

Cette édition comprend des éléments nouveaux, notamment une analyse complémentaire des résultats du cycle d’enquête 2003 du Programme international de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA), en particulier l’accès des élèves aux TIC et l’utilisation qu’ils en font, l’analyse des élèves les moins performants ainsi que l’incidence du milieu familial sur les résultats des élèves et la façon dont les classes sont organisées au sein des établissements ; des données tendancielles sur les diplômes obtenus dans l’enseignement supérieur, notamment des projections pour l’année 2014 ; des données tendancielles sur les taux de rétention dans l’enseignement supérieur ; l’impact des données démographiques sur les systèmes éducatifs, ainsi que des projections sur les dépenses pour l’année 2015 ; des données tendancielles sur le nombre d’années d’études prévu ; le nombre d’heures de cours par discipline pour les élèves de 9 à 14 ans ; et un aperçu de la mobilité des étudiants et de l'ampleur de l'internationalisation dans l'enseignement tertiaire.

Les fichiers ExcelTM qui ont servi à produire les tableaux et graphiques sont disponibles via les liens StatLinks fournis.