Regards sur l'éducation 2004

Conçue pour permettre aux pays d’évaluer leur enseignement à la lumière des résultats obtenus dans d’autres pays, l’édition 2004 de Regards sur l’éducation : les indicateurs de l’OCDE présente un jeu étoffé d’indicateurs actualisés et comparables sur les performances des systèmes d’enseignement. Ces indicateurs sont le fruit d'une concertation entre spécialistes sur les meilleures méthodes à utiliser pour mesurer l’état actuel de l’éducation à l’échelle internationale.

L’édition 2004 de Regards sur l’éducation attache une attention particulière à la qualité des résultats de l’éducation, aux leviers politiques et aux facteurs contextuels qui les conditionnent, ainsi qu’aux diverses formes de rendement privé et social générées par les investissements dans l’éducation. Pour la première fois, on y trouvera des indicateurs sur l’évolution du rendement de l’éducation sur le marché du travail à mesure que les systèmes éducatifs se sont développés.

Les indicateurs ne se bornent pas à décrire les niveaux de performance nationaux moyens car ils analysent aussi les différences au sein des pays. Ceci permet d’examiner les problèmes d’équité liés aux résultats de l’enseignement et à l’accès à la formation en faisant référence à des dimensions telles que le sexe, l’âge, le milieu socio-économique, le type d’établissement et le domaine d’études.