Regards sur l'éducation 2003

Conçue pour permettre aux pays d’évaluer leur enseignement à la lumière des résultats obtenus dans d’autres pays, l’édition 2003 de Regards sur l’éducation : les indicateurs de l’OCDE présente un jeu étoffé d’indicateurs actualisés et comparables sur les performances des systèmes d’enseignement. Ces indicateurs sont le fruit d'une concertation entre spécialistes sur les meilleures méthodes à utiliser pour mesurer l’état actuel de l’éducation à l’échelle internationale.

Cette édition attache une attention particulière à la qualité des résultats de l’éducation, aux leviers politiques et facteurs contextuels qui les conditionnent, ainsi qu’aux diverses formes de rendement privé et social générées par les investissements dans l’éducation.

Les pays de l’OCDE sont désormais plus nombreux à communiquer des données concernant bon nombre des indicateurs. De plus, grâce au programme sur les Indicateurs de l’éducation dans le monde, un large éventail de pays non membres a contribué à cette édition de Regards sur l’éducation, étendant ainsi le champ couvert par certains indicateurs à près des deux tiers de la population mondiale.

La présentation thématique de cet ouvrage et les informations qui accompagnent les tableaux et graphiques en font un outil précieux pour tous ceux qui s’intéressent à l’analyse comparative des systèmes d’enseignement.