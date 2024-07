Regards sur l'éducation 2002

L’édition 2002 de Regards sur l’éducation -- Les indicateurs de l’OCDE propose toute une batterie d’indicateurs comparables et actualisés. Ces indicateurs sont le fruit d'une concertation entre spécialistes sur les moyens de mesurer l’état actuel de l’éducation à l’échelle internationale. Ils fournissent des informations sur les résultats des établissements d’enseignement et l’incidence de l’apprentissage, sur les mesures qui influent sur les résultats obtenus, sur la façon dont les systèmes éducatifs fonctionnent et évoluent, et enfin sur les ressources humaines et financières consacrées à l’éducation. La présentation thématique de cet ouvrage et les informations qui accompagnent tableaux et graphiques en font un outil précieux pour tous ceux qui s’intéressent à l’analyse comparative des systèmes éducatifs.

Cette édition de Regards sur l’éducation examine la qualité des résultats de l’enseignement et les mesures qui influent sur ceux-ci. On y trouve un tableau comparé des performances des élèves portant aussi bien sur leur littératie en matière de lecture, de mathématiques et de science que sur leur sens civique ou leur comportement. Cet ouvrage ne se borne pas à étudier les niveaux de performance nationaux, il analyse aussi les problèmes d’équité liés aux résultats de l’enseignement et aux possibilités d’apprendre, ainsi que le rendement de l’investissement dans l’éducation, pour les personnes comme pour la collectivité. De nouvelles données sur les conditions dans lesquelles les élèves étudient, notamment l’atmosphère qui règne dans la salle de classe et le recours aux technologies de l’information, ou encore sur les conditions de travail des enseignants, permettent de mieux comprendre les principaux facteurs qui déterminent la réussite scolaire.

Les pays de l’OCDE sont désormais plus nombreux à communiquer des données concernant bon nombre des indicateurs. De plus, grâce au programme sur les Indicateurs de l’éducation dans le monde, un large éventail de pays non-membres ont contribué à cette édition de Regards sur l’éducation, étendant ainsi le champ couvert par certains indicateurs à près des deux tiers de la population mondiale.